İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Emniyet Genel Müdürlüğü önünde terör saldırısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Yaralanan polislerin tedavileri devam ediyor.

SALDIRI ANI KEMAREDA

Teröristler saldırıyı 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla gerçekleştirdi. Araçla Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına gelen teröristlerden birisi araçtan inip uzun namlulu silahla nöbetçi polislere ateş ederek nizamiyeye doğru ilerledi. Polislerin karşılık verdiği terörist, nizamiye girişinde üzerindeki bombayı patlattı. Bu sırada sürücü koltuğunda oturan terörist de uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti. Terörist, nizamiyede görevli polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı anı kameraya yansıdı. Görüntüde teröristlerin araçla gelişi, saldırı anı ile bombayı patlatma anı yer aldı.

TERÖRİSTİN ÜZERİNDEKİ BOMBA İMHA EDİLDİ

Polisler tarafından etkisiz hale getirilen diğer teröristin üzerinde de bomba tespit edildi. Bombayı patlatamadan etkisiz hale getirilen teröristin çevresinde emniyet tedbiri alındı. Ardından bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Teröristin üzerindeki bomba kontrollü şekilde çıkarıldı. Bomba, çevre emniyetinin alınması ardından bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.

ŞÜPHELİ PAKETLER PATLATILDI

Öte yandan saldırının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark çevresinde şüpheli paketler belirlendi. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından şüpheli paketler bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli paketlerin patlatılması öncesinde uyarı mesajı yayımlanarak, "Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BAKAN YERLİKAYA: POLİSLERİMİZİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Teröristleri etkisiz hale getiren polis memurlarından Erkan Karataş ile Alim Reis Demirel yaralandı. Yaralı polisler İbni Sina Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.