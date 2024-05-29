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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle bir araya gelerek, Bakanlığın çalışmaları ve güvenlik konularında bilgi paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, milletvekilleriyle yapılan görüşmeye bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı da katıldı.

Görüşmede, milletvekillerine, Bakanlığın çalışmaları ve başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, zehir tacirleri ve suç odaklarıyla yapılan mücadeleler hakkında bilgi verildi, istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Politika

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