İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar atılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları açıkladı. Bakan Yerlikaya, 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmenin deport edildiğini ve mobil göç noktası uygulamasının başlayacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: (Düzensiz göç ile mücadele) 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak.