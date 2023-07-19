İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Bakan Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve iş birliği, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın Suella Braverman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendileriyle; Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika