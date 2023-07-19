İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Bakan Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve iş birliği, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.