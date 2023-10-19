İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Başkanlığında Videokonferans Toplantısı Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele konularının değerlendirildiği videokonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, terör ve suçlarla mücadele konuları ele alındı ve mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele konularının değerlendirildiği videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma ve sahil güvenlik komutanlarıyla, terör, organize suç örgütleri uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele ana gündem maddelerini içeren video konferans toplantımızı gerçekleştirdik. Terör ve işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek."