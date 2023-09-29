İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, uyuşturucu, terör ve organize suç örgütleriyle mücadele ana gündem maddeleri olarak belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakanlık'taki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili diğer birimlerin yöneticileri katıldı.

Toplantının ana gündem maddelerini uyuşturucu, terör ve organize suç örgütleriyle mücadele oluşturdu.