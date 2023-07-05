İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Başbağlar Katliamını Lanetledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Temmuz 1993'te Başbağlar'da katledilen 33 vatandaşı rahmetle anarken katliamı gerçekleştiren bölücü terör örgütünü lanetledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"5 Temmuz 1993'te bölücü terör örgütü tarafından Başbağlar'da 33 vatandaşımız katledildi. Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir kutsalı, değeri, inancı olmayan bölücü terör örgütünü lanetleniyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, amansız mücadelemiz devam edecek."