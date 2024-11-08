İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de AK Parti Karesi Kongresi'ne Katılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Karesi İlçe Başkanlığının kongresine katılmak üzere cumartesi günü Balıkesir'de olacak. AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın tek aday olarak girmesi beklenen seçimin ardından Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de çeşitli temaslarda bulunacak.

AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı kongre heyecanı yaşıyor. İlçe Başkanı Hakan Aka'nın tek aday olarak seçime girmesinin beklendiği cumartesi günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da salona gelerek vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Kongre ile ilgili konuşan Başkan Aka, "AK Parti'mizin 4. Olağan Karesi İlçe Kongresi'nde sizleri de aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız. Bu önemli gün, hep birlikte yeni hedefler belirleyeceğimiz ve Karesi'mizi daha ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha pekiştireceğimiz bir gün olacak. 9 Kasım 2024 Cumartesi günü, saat 13.30'da gerçekleşecek olan kongremize İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın da teşrifleriyle güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. İlk günkü heyecanla, ilk günkü aşk ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Balıkesir'de olması beklenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AK Parti Karesi kongresi ile birlikte Balıkesir İl Güvenlik Kurulu toplantısına katılması bekleniyor. - BALIKESİR