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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Aydın'da 'Türkiye Buluşmaları' Programına Katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Aydın'da 'Türkiye Buluşmaları' Programına Katıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı. Valilik ziyaretinde Vali Yakup Canbolat ile görüştü ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı, Valiliği ziyaret etti.

Yerlikaya, Aydın programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığına geldi.

Burada partililerce karşılanan Yerlikaya, "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Program basına kapalı gerçekleşti.

Cuma namazını Aydın Bey Camisi'nde kılan Yerlikaya, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Aydın Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, Vali Yakup Canbolat ile görüştü.

Yerlikaya'ya ziyarette AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de eşlik etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika

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