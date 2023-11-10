İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk'ün Vefatının 85. Yılında Kısa Film Paylaştı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabında bir kısa film paylaştı. Filmde, Atatürk'ün hayattayken 10 Kasımlarda ne yaptığı ve nerede olduğuna dair anlar yer aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabında bir kısa film paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı nedeniyle bir kısa film paylaştı. Yerlikaya'nın paylaştığı kısa filmde, Atatürk'ün hayattayken 10 Kasımlarda ne yaptığı ve nerede olduğuna dair anlar yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika