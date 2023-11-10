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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk'ün Vefatının 85. Yılında Kısa Film Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabında bir kısa film paylaştı. Filmde, Atatürk'ün hayattayken 10 Kasımlarda ne yaptığı ve nerede olduğuna dair anlar yer aldı.