İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile telefonda görüştü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile telefonla görüştük. Bakanla başta iç güvenlik, afet, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi. - ANKARA