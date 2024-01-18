İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alman mevkidaşı ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Alman mevkidaşı Nancy Faeser ile telefonda görüştü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Sayın Nancy Faeser ile telefonla görüştük. Sayın Bakan'la başta iç güvenlik, afet, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklarımız arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunduk" dedi.