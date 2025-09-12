Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'yı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'yı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi ve esnafla görüşerek valilikte gündem değerlendirmesi yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ağrı'ya gelerek, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluştu.

Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cuma namazını Merkez Camii'nde kıldıktan sonra esnafla bir araya geldi. Daha sonra Ağrı Valiliği'ne geçen Yerlikaya, şeref defterini imzaladı.

Bakan Yerlikaya, valilikte düzenlenen program kapsamında STK temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda kentin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber

Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.