İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'da Temaslarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı Havalimanı'nda karşılanan Bakan Yerlikaya, ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Vali Mustafa Koç ve il protokolü tarafından karşılanan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilikte gerçekleştirilen görüşmede kentte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bakan Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Burada teşkilat üyeleriyle görüşen Yerlikaya, istişarelerde bulundu. - AĞRI