İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'da Temaslarda Bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'ya gelerek Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve partililerle istişarede bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.
Ağrı Havalimanı'nda karşılanan Bakan Yerlikaya, ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Vali Mustafa Koç ve il protokolü tarafından karşılanan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilikte gerçekleştirilen görüşmede kentte yürütülen çalışmalar ele alındı.
Bakan Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Burada teşkilat üyeleriyle görüşen Yerlikaya, istişarelerde bulundu. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika