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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığa bağlı AFAD ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yerlikaya, 'Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve birim yöneticilerimizle birlikte 'Değerlendirme Toplantımızı' gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.