İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adıyaman'da Temaslarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adıyaman'da

ADIYAMAN - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Sabah saatlerinde havayoluyla geldiği Adıyaman'da bir dizi temaslarda bulunacak olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kent merkezinde bulunan bir otelin toplantı salonuna geldi. Buradaki toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Adıyaman Valisi Osman Varol, bakanlık görevlileri, milletvekilleri, bazı kurum müdürleri ile ilgili kurumların görevlileri katıldı.

Basına kapalı bir şekilde saat 09.30'da başlayan toplantının yaklaşık 2 saat süreceği belirtildi.