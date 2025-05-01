İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "(1 Mayıs'ta) 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulmuş, bu müracaatların hepsine Mülki İdare...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "(1 Mayıs'ta) 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulmuş, bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "( 1 Mayıs'ta) 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulmuş, bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika