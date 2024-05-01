İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görev yapan polislere teşekkür etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür etti. Yerlikaya, polislerin kanunsuz gösteri ve yürüyüşe karşı sağ duyulu bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, onlara örnek olduklarını ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle" ifadelerini kullandı. - ANKARA