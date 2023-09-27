İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmen deport edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin deport edilmesi ve suçlularla mücadele konularında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Mobil Göç Noktası uygulamasının önemi vurgulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik. Vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi ülkeden ayrıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Emniyet birimlerinin suç ve suçlularla mücadelesine ilişkin soru üzerine Yerlikaya, "Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracağız. Varsa bir suçlu onu yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz. Başka çaresi yok" dedi.

"22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik"

Göreve başladıkları günden 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmeni yakaladıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik. Vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi ülkeden ayrıldı. Daha önceden 89 bindi rakam. Sınırlarda Milli Savunma Bakanlığımız 70 bin 796 engelleme yaptı, kayıtlı engelleme bunlar" dedi.

"Mobil Göç Noktası uygulaması 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de başlayacak"

Düzensiz göçmenlerin ağırlıklı olarak hangi ülkelerden geldiğine ilişkin soru üzerine Yerlikaya, "Ağırlıklı olarak Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler. Şimdi bu Mobil Göç Noktası uygulaması yapıyoruz biliyorsunuz. Düzensiz göçle ilgili en ufak bir komplikasyon olmaması için bu pilot uygulama İstanbul'da tuttu. 9 hafta içerisinde bir tane komplikasyon olmadı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak" cevabını verdi.

"Yabancılar ile iletişim sağlayacak tercüman ve göç uzmanlarımız merkezde çalışıyor"

Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da 1 Ekim'de başlayacak Mobil Göç Noktası uygulamasının önemine değinen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız. Ama bir turisti veya ikamet izni olan bir yabancıyı üzerinde kimlik veya pasaportu yok diye alıp geri gönderme merkezine götürmeyeceğiz. İstanbul'da bunu 9 hafta boyunca pilot uygulamayla başardık. 20 göç mobil noktasını 38 araca çıkardık İstanbul'da. Kaçak göçmeni şehir içerisinde yakalamak sabır gerektiriyor ve sabırlı olmamız gerekiyor. Sıfır hata düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü turizm ülkesiyiz. Mobil Göç Noktası'nda hangi görevlilerimiz oluyor? Yabancılar ile iletişim sağlayacak tercüman ve göç uzmanlarımız merkezde çalışıyor. Bu merkezlerde Göç-Net sistemi ve biyometrik yani parmak izi okutma sistemimiz var."

Bulgaristan İçişleri Bakanı 10 Ekim'de Türkiye'ye gelecek

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ve Bulgaristan İçişleri Bakanı ile sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele konusunda geçen hafta telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un 10 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in geliş tarihinin ise henüz netleşmediğini söyledi.

"Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı ile karşılıklı işbirliğimiz güçlü"

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Keridis ve Yunan muhataplarıyla Whatsapp grupları olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Kırklareli ve Edirne valilerimizle beraber, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı ile karşılıklı işbirliğimiz güçlü. Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyorlar. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz. Orada da işbirliğini geliştireceğiz. Muhataplarıyla arkadaşlarımız görüşüyor" dedi. - ANKARA