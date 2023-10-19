İçişleri Bakanı: 74 ilde yapılan operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA /DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika