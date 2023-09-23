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İçişleri Bakanı: 4 Şehirde 85 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, jandarmayı tebrik ederek, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 farklı şehirde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il jandarma komutanlıklarının Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik ederek, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz. Her an enselerindeyiz. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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