İçişleri Bakanı: 20 İlde Yapılan Operasyonlarda 90 Zehir Taciri Yakalandı

Bakan Yerlikaya: 20 ilde 90 zehir taciri yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 90 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 6,3 kilogram metamfetamin, Siirt'te 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda eroin ve esrar, Diyarbakır'da 24 kilogram skunk, 2 ton 770 kilogram esrar, 2 bin 500 kök kenevir, Yozgat'ta muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu madde, Denizli'de 12 kilogram esrar, Konya'da muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu, Şanlıurfa'da 34,5 kilogram skunk, 2 kilogram metamfetamin, Kocaeli'de 5 kilogram esrar, Artvin'de 7,5 kilogram kubar esrar, Balıkesir'de muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu, Kırıkkale'de 6,5 kilogram kubar esrar, muhtelif miktarda kokain, Mardin'de 11 kilogram skunk, Bitlis'te muhtelif miktarda eroin, esrar, metamfetamin, Samsun'da 49 kilogram kubar esrar, 1 kilogram metamfetamin, Bursa'da 3,6 kilogram kokain, muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar, Aydın'da 5,5 kilogram kubar esrar, 0,9 kilogram reçine esrar, muhtelif miktarda metamfetamin, Niğde'de 258 kilogram uyuşturucu hap, Batman'da 27 kilogram skunk, Yalova'da 14,5 kilogram skunk, Sivas'ta 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, narkogüç operasyonlarında toplam 90 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerini yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.