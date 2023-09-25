İçişleri Bakanı: 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 zehir tacirinin yakalandığını ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 70 kilo 500 gram eroin, 35 kilo kokain, 39 kilo 500 gram metamfetamin, 29 kilo 500 gram skunk, 64 kilo esrar, 439 bin adet uyuşturucu hap, 6 kilo kenevir tohumu ve 1 kilo 800 gram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 zehir tacirinin yakalandığını ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük ve Tekirdağ'da olmak üzere toplam 19 ilde yapılan düzenlenen uyuşturu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 70 kilo 500 gram eroin, 35 kilo kokain, 39 kilo 500 gram metamfetamin, 29 kilo 500 gram skunk, 64 kilo esrar, 439 bin adet uyuşturucu hap, 6 kilo kenevir tohumu ve 1 kilo 800 gram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman emniyetimizi, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Geleceğimizi, çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.