İçişleri Bakan Yardımcısı: Uyuşturucuyla mücadele terörle mücadeleden farksızdır

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, uyuşturucu çetelerinin, terör örgütlerinin ve organize suç örgütlerinin taşeronluğunu da yaptığını belirterek, 'Bizim için uyuşturucuyla mücadelenin terörle mücadeleden hiçbir farkı yoktur. Ne terör örgütlerine ne de zehir tacirlerine feda edilecek tek bir evladımız dahi yoktur.' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, uyuşturucu çetelerinin, terör örgütlerinin ve organize suç örgütlerinin taşeronluğunu da yaptığını belirterek, "Bizim için uyuşturucuyla mücadelenin terörle mücadeleden hiçbir farkı yoktur. Ne terör örgütlerine ne de zehir tacirlerine feda edilecek tek bir evladımız dahi yoktur." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD), Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve medyanın sorumluluklarını anlatmak amacıyla "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli" düzenlendi.

Gazeteci ve akademisyenlerin panelist olarak yer aldığı etkinlikte konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, güvenlik güçlerinin uyuşturucuya karşı topyekun bir mücadele içerisinde olduğunu vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelenin vatan görevi olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede basın mensuplarına ve medya kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü aktaran Aktaş, "Biliyoruz ki vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu çeteleri, aslında terör örgütlerinin ve organize suç örgütlerinin taşeronluğunu da yapmaktadırlar. Bizim için uyuşturucuyla mücadelenin terörle mücadeleden hiçbir farkı yoktur. Ne terör örgütlerine ne de zehir tacirlerine feda edilecek tek bir evladımız dahi yoktur." diye konuştu.

"Toplumsal algıyı maalesef olumsuz etkiliyor"

Bakanlığın, 2015'ten itibaren yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında 190 binin üzerinde şüphelinin tutuklandığının bilgisini veren Aktaş, toplumun her kesimini mücadeleye ortak etmek için önleme ve bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürdüklerini ifade etti.

Uyuşturucu suçlarının arkasında yatan nedenleri belirlemek amacıyla gözaltına alınan şüphelilere yönelik anketler düzenlediklerini dile getiren Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız anket sonuçlarına göre uyuşturucu öncesi tütün kullanım oranı yüzde 81, alkol kullanım oranı yüzde 36 olarak karşımıza çıkmaktadır. Görülüyor ki, alkol ve sigara uyuşturucu bağımlılığına giden yolda maalesef ilk basamak. Bu amaçla uyuşturucuyla mücadele ederken alkol ve sigarayla mücadeleye de aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Yaptığımız anketlerin çıktılarıyla mücadelemize yönelik alanda ihtiyaç duyulan yeni projelere de yöneliyoruz."

Aktaş, uyuşturucu haberlerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu haberlerini bağlamının ötesinde abartılı hale getirip sunmak toplumsal algıyı maalesef olumsuz etkiliyor. Toplumda ahlaki panik oluşturacak şekilde sunulan haberler faydadan daha çok zarar veriyor. Çok küçük yaştan uyuşturucu kullanan birinin haberi yapılırken, 'Uyuşturucu kullanımı 6 yaşına kadar indi' demek genele yaygınlaştırmak hatasına düşmektir. ve buna benzer birçok örneği rahatlıkla verebiliriz. Dijital platformlardaki dizi ve filmlerde uyuşturucu temalı içerik ve görüntülerin de arttığı maalesef görülüyor. Bu dizi ve filmleri izleyen çocuklarımızın ve gençlerimizin nasıl etkileneceği üzerinde bir kez daha durmamız gerekiyor. Uyuşturucuyla mücadele alanında yaptığınız haberler, atacağınız manşetler öyle inanıyorum ki zehir tacirleriyle verdiğimiz mücadeleye çok ama çok büyük katkılar sağlayacaktır. Toplumumuzun bütün kesimlerine ulaşmamız noktasında sizlere gerçekten ihtiyacımız var."

"Panel iki oturumdan oluşuyor"

AA muhabirine, etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan AYD Başkanı Sinan Burhan da panelle çocukları uyuşturucudan uzak tutmak için medya mensupları olarak uyarıcı bir görev yaptıklarını belirterek, ulusal ve yerel televizyonların yayınladığı panelde önemli gazetecilerin ve akademisyenlerin yer aldığını söyledi.

Amaçlarının uyuşturucuyla mücadelede medya farkındalığını artırmak olduğuna işaret eden Burhan, "Bu projeyi hazırlarken gazetecileri, sivil toplum örgütlerini, psikologları ve akademisyenleri davet ettik. Panel, iki oturumdan oluşuyor. Gazeteci arkadaşlarımızla bu konuyu konuştuk. Gazeteciler, dediler ki 'Biz bu konuda gerekeni yaparız, yapmamız gerekiyor.' Böyle bir etkinliğe hazırlık yaptık. Programımıza katılanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.