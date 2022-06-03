İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Terörü bu topraklardan kazımak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz" - Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı : "Terörü bu topraklardan kazımak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz"

-"2022 Mayıs ayında PKK Terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır"

-"Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

-"118 sığınak, mağara imha edildi. 2022 Mayıs ayında 22 terör eylemi engellendi. Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır"

-"19 bin 18 uyuşturucu operasyonu yapıldı.1 ton 628 kilo esrar, 756 kilogram eroin ele geçirildi"

-"2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir"

-"Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısını" düzenledi.

İhlas Haber Ajansı / Politika