İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı

AA - Atakan Çıtlak - Politika
 - Güncelleme:
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun'un Piraziz ilçesinde trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

PİRAZİZ, GİRESUN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun'un Piraziz ilçesinde trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Ordu'dan kara yoluyla Piraziz'e gelen Erdil, Giresun Valisi Enver Ünlü tarafından karşılandı.

Erdil, buradaki trafik uygulama noktasında görevli emniyet ve jandarma görevlileriyle bayramlaştı.

Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra araç sürücüleri ve yolcularla sohbet etti, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Erdil, kara yoluyla Trabzon'a gitti.

AA / Atakan Çıtlak - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Piraziz, Giresun, Ordu, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title