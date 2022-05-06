İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir." - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir."

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir.'

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: " Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mülteci, Türkiye, Politika, Haberler

title