İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır". - Haberler

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır".

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır'.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır".

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Suriyeli, Suriye, Politika, Haberler

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