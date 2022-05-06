İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sokakta gördüğümüz her esmer tenli insanı kaçak göçmen nitelemek, bunun üzerinden algı oluşturmak, paniğe sebep...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sokakta gördüğümüz her esmer tenli insanı kaçak göçmen nitelemek, bunun üzerinden algı oluşturmak, paniğe sebep olmak doğru değildir.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sokakta gördüğümüz her esmer tenli insanı kaçak göçmen nitelemek, bunun üzerinden algı oluşturmak, paniğe sebep olmak doğru değildir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika