İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sessiz istila etiketi altında paylaşım yapan hesapların yüzde 41.54'ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot... - Haberler

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sessiz istila etiketi altında paylaşım yapan hesapların yüzde 41.54'ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Sessiz istila etiketi altında paylaşım yapan hesapların yüzde 41.54'ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sessiz istila etiketi altında paylaşım yapan hesapların yüzde 41.54'ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu görüyoruz".

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sessiz istila etiketi altında paylaşım yapan hesapların yüzde 41.54'ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu görüyoruz". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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