İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2017 yılından bu tarafa Türkiye'de kayıt altındaki, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2017 yılından bu tarafa Türkiye'de kayıt altındaki, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2017 yılından bu tarafa Türkiye'de kayıt altındaki, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika