İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2017 yılından bu tarafa Türkiye'de kayıt altındaki, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır." - Haberler

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2017 yılından bu tarafa Türkiye'de kayıt altındaki, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2017 yılından bu tarafa Türkiye'de kayıt altındaki, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır.'

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2017 yılından bu tarafa Türkiye'de kayıt altındaki, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2017 yılından bu tarafa Türkiye'de kayıt altındaki, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Suriyeli, Türkiye, Politika, Haberler

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