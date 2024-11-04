İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de

Ak Parti, ruhsatsız silah ve araçlarda 'yetkisiz çakar' kullanımında idari para cezalarının artırılmasını öngören 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 46 maddeden oluşan, 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirtti. Güler, "Yurdumuzun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak, kamu düzeni ve güvenliğini muhafaza etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçlarla mücadele etmek, kaçakçılığı engellemek, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek ve karayollarında trafik düzenini sağlamak amacıyla ülkemizde yaşanan toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak İçişleri Bakanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları hususunda hukuki düzenleme yapılması ihtiyacı oluştu. Bu yüzden kanun teklifimizi hazırladık" dedi.

'RUHSATSIZ SİLAH KULLANIMI MÜEYYİDESİNİ ARTIRIYORUZ'

Ateşli silah, mermi, bıçak ile savunma amaçlı olarak kullanılan aletlerin 6136 sayılı kanunda yer alan hükümlere tabi olduğunu söyleyen Güler, "Kanun teklifimiz ile bu kanunda düzenleme yapılarak; yurt dışından kayıt dışı olarak getirilen veya ülkemizde yasa dışı olarak üretilen ateşli silahlara ait ana veya namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak ve ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik öneme haiz parçaların her biri bu kanun kapsamına alınmaktadır ve müeyyideye tabi tutulmaktadır. Bu düzenleme ile münferit yollarla temin edilen silah parçaları birleştirilerek ateşli silah haline getirilmesinin önüne geçilmesi, bu sayede yasa dışı olarak üretilen silahların terör ve diğer suç örgütlerinin eline geçmesi önlenerek suç ve suçlulara karşı yürütülen etkin kararlı mücadeleye katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Son yıllarda ülkemizde şiddet olaylarında ruhsatsız silah kullanımı oranının gösterdiği artıştan da yola çıkarak suçlarla etkin mücadele edilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla ruhsatsız silah kullananlara uygulanacak müeyyideyi artırıyoruz" diye konuştu.

Güler, kanun teklifinin toplumda ruhsatsız silah temini ve ruhsatsız silahın kullanılmasından kaynaklanacak tehdidin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bunun yanı sıra toplumda bu vesileyle oluşan cezasızlık algısının da ortadan kaldırılacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, 'Kurusıkı' olarak tabir edilen silahların özelliklerinde değişiklik yapmak suretiyle öldürmeye ve yaralamaya elverişli ateşli silah vasfına dönüştürenler hakkında daha ağır bir ceza uygulanmasını öneriyoruz" dedi.

'SÜRÜCÜ BELGELERİNE EL KONULMASI TEKLİFİMİZDE VAR'

Güler, yetkisiz çakar kullanımı ile ilgili de düzenleme yaptıklarını belirterek, "2918 sayılı, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenleme ile trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla toplum arasında, 'çakar' diye tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazların kullanılması yasak olan araçlarda bulunmasının önüne geçilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sebeplerle ihlallere uygulanacak idari para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6 bin 439 TL olarak uygulanan idare para cezasını 96 bin TL'ye ve tekrarı halinde 192 TL olarak belirliyoruz. Bu araçları kullanan kişilerin sürücü belgelerine el konulması ve araçların kademeli olarak geçici süreliğine trafikten menedilmesi hususlarını da kanun teklifimizde düzenliyoruz" dedi.

'RİSK OLUŞTURAN YABANCILARIN ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMASINI ÖNERİYORUZ'

Kanun teklifinin düzensiz göçle mücadelede etkinliği artıracağını kaydeden Güler, "Kamu düzeni ve güvenliği açısından risk teşkil eden yabancıların ülkemizden mümkün olan en kısa sürede çıkışlarını sağlanması amacıyla teklifte de bazı düzenlemelere yer veriyoruz. Bu kapsamda 6458 sayılı, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemeler ile sınır dışı etme kararına ve kısa dönem ikamet izninin reddine veya iptaline karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlandırılması ve bu sayede yasa dışı olarak ülkemize girdiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin mümkün olan en kısa sürede bu ülke dışına çıkarılmasını da yasa teklifinde öneriyoruz. 1952 yılından beri Mesleki Birlik Kurumu şeklinde faaliyette devam eden polis, bakım ve yardım sandığını halihazırda mevcut çalışan emniyet teşkilatı mensuplarına, sandığın öz kaynaklarıyla sağlanan emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımlarının yanı sıra emeklilik sonrası isteğe bağlı üyelik ve katılım payı sistemiyle tıpkı Ordu Yardımlaşma Kurumu'nda olduğu gibi emeklilik sonrası katılım, kar payı adı altında ikinci bir emeklilik bağışı ve ölüm yardımlarından yaralanma imkanını da öneriyoruz" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANLIKLARI SUÇ İÇİN ÖZGÜRLÜK ALANI DEĞİLDİR'

Güler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi ile ilgili kararlara ilişkin soruyu değerlendiren Güler, "Hukuk devleti uygulamaları içerisinde bu tür kararlar geçmiş dönemlerde de vardı, bundan sonra da elbette bu takdir edecektir. Belediye başkanlıkları hiçbir kişinin suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir. Suç işleyen, ceza alan veya görevi sebebiyle soruşturma ve kovuşturmaya tabi bir durum söz konusu ise Anayasamızın 127'nci maddesi kapsamı içerisinde İçişler Bakanlığımız gerekli takdir ve gerekli uygulamayı yapacaktır" ifadelerini kullandı.