İbrahim Kalın MİT Başkanlığı'na atandı

MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kalın paylaşımında, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. - ANKARA