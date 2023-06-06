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İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı atanması hakkında açıklama yaptı

İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı atanması hakkında açıklama yaptı

Politika Haberleri

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden atanma kararı hakkında bir açıklama yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 'Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam' dedi.

ATAMA SONRASI KALIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden atanma kararı hakkında bir açıklama yaptı. İlk olarak Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam" ifadelerini kullanan Kalın, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisini tebrik edenlere teşekkür ederek, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

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