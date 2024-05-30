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İbrahim Akın: Sahipsiz hayvan sorunu barınaklarda çözülemez

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DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunun, köpekler barınaklarda tutularak çözülemeyeceğini söyledi. Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz hayvanlara ilişkin son dönemde üzerinde çalışılan düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunun, köpekler barınaklarda tutularak çözülemeyeceğini söyledi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz hayvanlara ilişkin son dönemde üzerinde çalışılan düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hayvan hakları konusunun Türkiye'de çok eski bir tartışma alanı olduğunu belirten Akın, "Türkiye tarih boyunca kedi ve köpeklerle beraber yaşamış, ortak hayatlarını inşa etmeye çalışmıştır. Köpekler sadece sokakta değil evlerde de farklı alanlarda da insanların can yoldaşı olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Aydın, geçmişte de sahipsiz hayvan sorunu yaşandığını ve 2004'te, sahipsiz köpeklerin bulunduğu yerden alınarak belediye tarafından kısırlaştırıldıktan sonra aynı yere bırakılması yönünde bir düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Bu uygulamanın 20 yılda hayata geçirilemediğini söyleyen Akın, sokaktaki her hayvanın saldırgan olmadığını, bunun istisna olduğunu anlattı.

Sahipsiz köpekler barınaklarda tutularak sorunun çözülemeyeceğini belirten Akın, "Aslında fiilen öldürme pratikleriyle karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek isteriz. Hayvanların barınakta hapsedilmesi, bakılmayan, birbirini yiyen köpekler durumuyla karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili İbrahim Akın DEM Parti İzmir Hayvan Hakları Çevre Politika Güncel Haberler

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