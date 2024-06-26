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İbrahim Akın: Kurumlar orman yangınlarına karşı erken önlem almalı

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DEm Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, temmuz ve ağustos aylarında iklim krizi nedeniyle sıcaklığın daha çok artmasının beklendiğini belirterek, tüm kurumların orman yangınlarına karşı erken önlem almasını istedi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, temmuz ve ağustos aylarında iklim krizi nedeniyle sıcaklığın daha çok artmasının beklendiğini belirterek, tüm kurumların orman yangınlarına karşı erken önlem almasını istedi.

Akın, Ağrı Milletvekili Nejla Demir ve Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda büyük bir felaket ile karşı karşıya kalındığını kaydeden Akın, yangınlarda 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 80'e yakın vatandaşın da yaralandığını söyledi.

Türkiye'nin tarihinde bir yangın sonrasında ilk kez bu kadar yüksek oranda can kaybının yaşandığını ifade eden Akın, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yarılılara şifa diledi.

Akın, tüm dünyanın bir iklim krizi ile karşı karşıya olduğunu dile getirerek, "Temmuz ve ağustos döneminde daha yoğun bir sıcaklık, susuzluk ve kuraklık durumuyla karşı karşı kalacağımızın bilinci ile bugünden uyarıyoruz. Yaygın bir yangınla karşı karşıya olma ihtimalimiz yüksektir. Bütün devlet kurumları ve bakanlıklar bu konuda hazırlık yapmalı. Bu tespitleri yaparken de Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların sebebi mevcut ekolojik sorunlara bağlı değildir. İklim krizinin yarattığı kuraklığa bağlı değildir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemelere de değinen Akın, "Hayvan hakları ile ilgili bugüne kadar yaşanmış sorunların sebebi aslında sokaktaki hayvanlarımız ya da köpeklerimiz değildir. Hayvanlarla ilgili bugüne kadar gerekli tedbirin alınmamasının, kısırlaştırılmamasının, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılmamasının sorumlusu 24 yıldır iktidarda bulunanlar ayrıca 20 yıldır çıkarılan yasalara uymayan ve bunun gereğini yapmayanlardır." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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