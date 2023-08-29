İBB, Zeytinburnu'ndaki Kaçak Yapının Yıkımını Durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Zeytinburnu'ndaki bir inşaat firmasının kaçak olarak inşa ettiği yapıyı yıkmak için harekete geçti. Ancak mahkeme süreci devam ettiği gerekçesiyle yıkım işlemi İstanbul Valiliği'nin kararıyla durduruldu.

İBB ekipleri, kamu alanı olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazarak Zeytinburnu'ndaki bir inşaat firmasının satış ofisini yıkmak için harekete geçti. İnşaat firması çalışanları ile ekipler arasında arbede yaşandı. Mahkeme süreci devam ettiği gerekçesiyle yıkım işlemi İstanbul Valiliği'nin kararıyla durduruldu.

2003 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamuya bırakılan Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'ndeki yeşil alana çok katlı, cam dış cepheli plaza şeklinde kaçak olduğu iddia edilen yapı inşa edildi. İBB İmar Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında yapıyla ilgili tespitte bulundu. Yıkım için encümen kararı alındı. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek kaçak yapıyla ilgili plan değişikliğine gitti.

MAYIS AYINDA DA ENGELLENDİ

İBB İmar Müdürlüğü, 775 sayılı Gecekondu Kanununun kendisine tanıdığı hakkı kullanmak üzere işlem başlattı. Kaçak yapıyı satış ofisi olarak kullandığı öne sürülen inşaat firması işlemi mahkemeye taşıdı. Mahkeme İBB lehinde karar vererek, bakanlığın plan değişikliğini iptal etti ve 775 sayılı kanuna göre yapılan işlemi hukuka uygun buldu. İBB ekipleri Mayıs ayında yıkım için harekete geçti. Yapı sahipleri mahkemeye başvurarak yürütmeye durdurma kararı aldı. İBB yürütme durdurma kararına da itiraz etti. Bir üst mahkeme İBB'nin başvurusunu haklı bularak kararı kaldırdı.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ

Bu sabah saatlerinde yıkım için yeniden harekete geçen İBB ekipleri ile inşaat çalışanları arasında arbede çıktı. İstanbul Valiliği mahkeme sürecinin devam ettiği gerekçesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığı'na resmi bir yazı göndererek işlemin durdurulmasını istedi.

"MAYIS AYINDA YIKIM İŞLERİ İÇİN GELMİŞTİK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Ramazan Gülten, '2021 yılının Ağustos ayında burada bir inşaatın yapıldığını tespit ettik. Gerekli incelemeyi yaptık. Bu alanın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından E-5 hattı açılırken, kamulaştırılarak kamuya terk edilmiş pasif yeşil alan olduğunu tespit ettik. Gerekli işlemleri başlattık. İlgililer tarafından bu işlemlerimize yürütmeyi durdurma kararı alındı. Daha sonraki ilerleyen süreçte 2022 yılının Haziran ayında bu alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir plan yapıldı. Bu planda başkanlığımız tarafından dava ettik. Yeşil alan azaltılarak bir idari hizmet ağını oluşturmuştu. Karar, mahkeme tarafından iptal edildi. Daha sonra yürütmeyi durdurma kararı kalktığı için Mayıs ayında yıkım işleri için buraya gelmiştik" dedi.

"YIKIM İŞLEMLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Gülten, "Mayıs ayında Zabıta Daire Başkanlığımızın yazmış olduğu yıkım programı yazısına yürütmeyi durdurma kararı aldılar. O gün yıkım işlemini yapamamıştık. Bu yıkım programına açılan davaya ilişkin başkanlığımızca gerekli savunmaları yaptık. Yürütmeyi durdurma kararı kalktı. Plansız, ruhsatı olmayan kaçak yapıyla ilgili şu an yıkım yapmak için buradayız. Sabah ekiplerimize karşı bir dirençle karşılaştık. Bir kısım eşyayı tahliye ettik. Direnç olduğu için çevik kuvvet ve emniyet ekiplerimiz şu an alana gelip, gerekli tedbirleri alıyorlar. Yıkım için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bu işlemler bittikten sonra yıkım işlemine devam edeceğiz" diye konuştu.

"YEŞİL ALAN OLARAK KULLANILMAYA DEVAM EDECEK"

Gülten konuşmasının devamında, "Zabıta daire başkanlığımızın bir yıkım programı var. Muhtemelen bu programı da dava etme veya yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını tahmin ediyoruz. Çünkü tecrübelerimiz bu yönde. Henüz tarafımıza gelen bir karar yok. Saat 10'dan beri buradayız. Henüz tarafımıza iletilen bir karar yok. Yıkım işlerimiz, mahkeme kararı doğrultusunda denetlenmiş, hukuka uygun görülmüş bir kararı yerine getirmek için buradayız. Burası pasif yeşil alandı. E- 5 hattı ile konut alanları arasında bir çevre gürültüsünü önlemek için oluşturulmuş, pasif bir yeşil alandı. Burası ağaçlandırılarak kamuya kazandırılacak. Yeşil alan olarak kullanılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.