İBB yöneticisi Yavuz Saltık'a terör örgütüne yardım suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis talebi

- Terör örgütüne yardım suçlamasıyla yargılanan İBB yöneticisi Yavuz Saltık'a 15 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olan Yavuz Saltık'ın, terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'in, örgütle bağlantısını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Saltık'ın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER), örgütle bağlantısını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yavuz Saltık ile avukatları hazır bulundu.

Saltık'ın yardım kartlarının dernek üzerinden değer ailelerine tesliminin sağlanmasında kastının bulunduğu belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, DİAYDER isimli derneğin faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alındığı belirtilen, bir zincir marketlerde kullanılmak üzere 150 liralık yardım kartlarının, örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilen, örgüt tarafından değer ailesi olarak ifade edilen ailelere teslim edildiğinin tespit edildiğini aktardı. Açıklanan mütalaada, yardım talebinin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan talep edildiğinin anlaşıldığı, sanık Saltık'ın yardım kartlarının DİAYDER isimli dernek üzerinden değer ailelerine tesliminin sağlanmasında ifa ettiği görev çerçevesinde kastının bulunduğu kaydedildi.

15 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada sanık Saltık'ın 'terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Ben yoksula yardım etmekten başka bir şey yapmadım"

Duruşmada savunma yapan sanık Saltık, "Bu davada yargılananın ben olmadığını biliyorum. Yakamdaki bu bayrakla beni buraya getiren zihniyetin siyaset olduğunu ben biliyorum. Burada İBB'nin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri girmemiş sosyal politikası yargılanıyor. Bugün burada ne karar alınırsa alınsın, maşeri anlamda ve kendi vicdanımda yastığa başımı koyduğumda hiç rahatsızlık duymayacağım çünkü ben yoksula yardım etmekten başka bir şey yapmadım. Bizden önceki dönemde de parasal yardım yapılmış. Onun suç olmadığı yerde ben yardım edince mi suç oluyor, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Hukuki olarak, kriminal olarak bir şeye sahipse benden önce İBB'de görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız. Rahmetli Kadir Topbaş da olmak üzere. Ayrıca o dönemde yapılan da doğrudur. Bu mahkemeden beklentim, bana beraat verilmesi veya verilmemesi. Gerisi umurumda değil. Bana bu lekeyi süren insanları da Allah'a havale ediyorum. Kimse, bir kimseye yardım etme duygusunu elimden alamaz" ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık avukatları müvekkilinin beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere müzakere yapmak için birkaç dakika salondan ayrıldıktan sonra geri geldi. Heyet, müzakerenin uzun sürecek gibi durduğunu söyleyerek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Olayın geçmişi

PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu sanıkların İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davada mahkeme, tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanı hakkında ihbarda bulunulmasına karar vermişti.

Yapılan ihbar sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER), terör örgütü PKK ile iltisaklını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği belirtilerek 'terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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