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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı ve Serbest Bırakma

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı ve Serbest Bırakma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeki görüşmesinden önce kameraların kapatıldığı iddialarıyla otel müdürü ve güvenlik müdürü gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeki görüşmesi öncesi kameraların bantla kapatıldığı iddiası üzerine, otel müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında, 'Suç delillerini yok etme' suçundan dün gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde dosyadaki diğer şüpheliler ile görüşmesinden önce korumalarının, görüşmenin yapıldığı alanı gören kameraları bantla kapattığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu suç tarihlerinde otelin müdürü olan Sinan Udil ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu, dün 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrasında sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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