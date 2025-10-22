İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması: 22 Personel İfade Verdi

1-İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI; 22 PERSONEL İFADE İÇİN EMNİYETE GELDİ

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, belediye meclis üyeleri ve İBB çalışanlarının da aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde kişi savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı. Bu sabah emniyete gelen 22 kişi ifade vermeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200'ün üzerine personel ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 22 kişi, sabahın erken saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelerek avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı.

==============================

2- İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında Hopa Belediye Başkanı ifade verecek

Ayşe GÜREL/ - İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından ifadeye çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Ulaşım Daire Başkanı ve şimdiki Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemine ilişkin ifade verecek. Cihan ifadesini, Hopa Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile vercek.

===============================

3-ÖZGÜR ÖZEL SİLİVRİ'DE EKMREM İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDİYOR - 1

Canan İLARSLAN - Emir Efe BENLİOĞLU / İSTANBUL, - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye geldi. Özel saat 09.40 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.