İBB operasyonunda gözaltına alınanların İmamoğlu ile ilişkisi nedir? İşte isim isim tam liste

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İKİ SORUŞTURMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan ilk açıklamada, "terör örtüyle ilişki" suçlaması yönetildi. Bu soruşturma kapsamında özetle şu suçlamalara yer verildi:

Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyuruldu

İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B. ve A.B.'nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı H.A. ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir iştirak halinde "Kent Uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldı

İmamoğlu, diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledi

İmamoğlu, hakkındaki ikinci soruşturma, yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlamaları içeriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suçlamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

İş adamlarını para vermeye zorlamak, bazılarıyla ortak hareket ederek,haksız kazanç sağlamak,piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan gelir elde etmek,

Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.Ş ve Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler verdirmek,

Birçok iş yerinden rüşvet talep etmek, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para almaya çalışmak,

MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktarmak

İŞTE İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA

Suç örgütü yöneticisi olmak

Suç örgütüne üye olmak

İrtikap

Rüşvet

Nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

İhaleye fesat karıştırmak

ŞÜPHELİLERİN ÇOĞU BELEDİYE ÇALIŞANI

Rüşvetle ilgili dosya nedeniyle göz altına alınanların çoğu, belediyenin Kültür A.Ş ve Medya A.Ş isimli şirketlerinin çalışanları, bu iki şirketle iş yapan açık hava reklam işiyle ilgilenen şirketlerin yöneticileri. Bu kişilerin gözaltına alınma gerekçeleri ayrıntılı olarak açıklanmadı ve çoğunun neyle suçlandığı şu an bilinmiyor.

Şüphelilerin kim olduğuna ve şirketlerine yakından bakalım;

Murat Ongun

İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi

Necati Özkan

Öykü Dialogue International Ajans Başkanı. Reklamcı ve siyasi danışman. Kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını yürütmesi ve iletişim danışmanlığını yapmasıyla tanınıyor.

Ali Nuhoğlu

Nuhoğlu İnşaat'ın da içinde yer aldığı Nuhoğlu Holding'in yönetim kurulu başkanı. İmamoğlu'nun mal beyanın da yer almayan bazı villaları, düşük bedelle bu şirketten satın aldığı iddia edilmişti.

Ertan Yıldız

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Aynı zamanda belediye meclis üyesi. Mecliste "İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu"nda başkan olarak görev yapıyor. İstanbul Yönetim Ajansı'nda yönetim kurulu başkanlığı görevi de bulunuyor.

Emrah Bağdatlı

Eski kameramanan. Yapımcı, yapım şirketi sahibi. Basın sektöründe çalıştı, kameraman olarak görev yaptı. Şimdi Yapım isimli şirketin sahibi. Bağdatlı'nın Şimdi Yapım ve Değişik Hikayeler İçerik Tasarım Prodüksiyon şirketleri üzerinden İBB'den çeşitli ihaleler aldığı ileri sürülmüştü.Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri ileri sürülüyor.

Merthan Açıl

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Subaşı ile evli.İddialara göre Merthan Açıl, Creative Media ismindeki reklam şirketiyle Kültür AŞ'den çeşitli ihaleler aldı.

Ercan Saatçi

Müzisyen. Sahibi olduğu Saatçi Ajans ile İBB'den ihale aldığı iddia edilmişti.

Mehmet Muhittin Palazoğlu

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi. Vessen Yapı ve AdStation Reklamcılık şirketlerinin sahibi.

Yusuf İlbak / Ali İlbak / Murat İlbak / Mustafa İlbak

İlbak Holding'in sahipleri. Holding birçok faaliyet alanının yanı sıra Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama, PL Reklamcılık Ticaret Sanayi ve Üniversite Medya Pazarlama şirketleriyle açık hava reklamcılığı alanında faaliyette bulunuyor.

Tuncay Yılmaz

İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin genel müdürü. "CHP kurultayı öncesi delegelere rüşvet dağıtıldı" haberlerinde iddialara hedef olmuştu.

Fatih Keleş

İBB Spor Kulübü'nün başkanı. Keleş'in ismi de kurultayda rüşvet iddialarında geçmişti. "Para sayma" olayı adı verilen CHP'ye İstanbul'da bina alımı işinde, paraları ofise taşıdığını söylemişti.

Mustafa Nihat Sütlaş

Reklam İstanbul isimli şirketin ortaklarından

Murat Kapki

Murat Kapki, ADVERTCITY şirketinde Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı. Çıkan bazı haberlerde bu şirketin İBB'den üstgeçitlere verilen reklam alanlarının ihalelerini aldığı iddia edildi.

Hüseyin Köksal

İş insanı. Karsal Örme firmasının yönetim kurulu başkanı.

Adem Soytekin

Asoy İnşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı.Asoy İnşaat'ın İBB'den 15 kreş, Silivri'debin 500 konutluk KİPTAŞ ve bazı genel cadde yenileme ihalelerini aldığı iddia edilmişti.

Ali Gül

Gül İnşaat'ın sahibi. Büyükçekmece Belediyesi'nde yosuzluk soruşturmasında Ali Gül ile birlikte 8 kişi tutuklanmış, daha sonra serbest kalmıştı.

Zafer Gül

İş insanı. Gül İnşaat'ın yönetimde kardeşi Ali Gül'le birlikte yer alıyor.

Serdal Taşkın

İBB KÜLTÜR AŞ eski Genel Müdürü.

Barış Kılıç

KÜLTÜR AŞ Plan ve Organizasyon müdürü.

Servet Yıldırım

Karsal Örme firması yönetim kurulu başkanı Hüseyin Köksal'ın şoförü.

Mehmet Erdoğan

İBB Spor İstanbul'da satın alma müdürü.

Ömür Yılmaz

OMR Organizasyon şirketinin sahibi.

Erhan Uslu

Üç D Tanıtım Reklam Turizm Organizasyon ve Otomotiv Ticaret AŞ'nin sahibi.

Hakan Atınç Dayıgil

Hakan Atınç Dayıgil, Üç D Tanıtım Reklam Turizm Organizasyon ve Otomotiv Ticaret AŞ'de görevli.

Vahit Doğan

İBB'ye bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu başkan vekili.

Fatoş Ayık

İBB'ye bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu üyesi.

Hüseyin Ekrem Fidan

Üçikibir Reklam Promosyon Organizasyon şirketinin sahibi.

Seda Hoşel Kiraz

Gözaltı listesinde yer alan Emrah Bağdatlı'nın da ortağı olduğu waytosay Değişik Hikayeler İçerik Tasarım Prodüksiyon şirketinin ortağı.

Sergen Kurt

SK PRODUCTION ORGANİZASYON şirketinin sahibi.

Furkan Remzi Ceylan

İstcon İnşaat Yatırım AŞ'nin ortağı.

Süleyman Atik

Otto Akıllı Şehircilik İstihdam ve Teknoloji Sistemleri şirketinin sahibi.

Birsen Şahin

İBB İletişim Koordinatörlüğü çalışanı.

Can Akın Çağlar

İBB Genel Sekreteri.

Cemal Ufuk Karakaya

İBB Genel Sekreter Yardımcısı.

Buğra Gökçe

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı.

Kaan Sürmegöz

İBB Emlak Dairesi Başkanı.

Bayram Taşkın

İBB Kentsel Tasarım Müdürü.

Ebru Yılmazlar

İBB'de mimar, eski Kentsel Tasarım Müdürü.

Gürkan Akgün

İBB Genel Sekreter Yardımcısı.

Murat Abbas

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü.

Doğan Hamit Doğruer

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı.

Halit Burak Atalan

Eski İBB Kültür AŞ İhale İşleri ve Satın Alma Müdürü.

Bilal Önver

İBB Kültür AŞ İhale İşleri ve Satın Alma Müdürü.

İlker Durademir

İBB Kültür AŞ Mali İşler Şefi.

İpek Elif Atayman

Eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü.

İlknur Taşdelen

Eski Medya A.Ş Mali İşler Müdürü.

Onur Buğra Subaşı

Onur Buğra Subaşı'nın kurduğu Panoffect Medya AŞ'nin İBB'den ihale alan şirketler arasında yer aldığı belirtiliyordu.

Eyüp Subaşı – Gülşah Subaşı

Eyüp Subaşı ve eşi Gülşah Subaşı sahip oldukları Popüler Reklam Yayıncılık ile Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketlerinin ihale aldıkları belirtiliyordu.

Ahmet Köksal

BVA Reklam AŞ'nin kurucusu.

Serhat Kapki

Murat Kapki'nin kardeşi. Fotoğrafçı olduğu belirtiliyor.

Umut Şenol

Eski İBB Meclis Üyesi. Karma isimli reklam şirketinin sahibi.

Cenk Ünalerzen

Gazeteci ve reklamcı. Şenol'un sahibi olduğu Karma Medya'da çalışıyor.

İrfan Karakaş

Reklamcılık sektöründeki Square Group eş başkanlığını yürüten ve açık hava reklamcılığı alanında uzman isimler arasında gösterilen İrfan Karakaş aynı grup altındaki Media Port'ta da yöneticilik yapıyordu.

Ahmet Taha Bilgin

Crea Ajans reklam şirketinin kurucusu.

Timur Delibaş

Vegavizyon Reklamcılık yönetici ortağı.

Alihan Aydın / Alper Aydın

Alihan Aydın Printtech, Alper Aydın Reklamarea CEO'su.

Serdar Haydanlı

4.5 Grup isimli şirketin sahibi.

Emin Ferhat Ertek

İYİ Parti İstanbul Siyasi İşler Başkanı. Ertek'e ait Lif Proje ve Danışmanlık Hizmetleri LTD şirketinin İBB'den ihale aldığına dair haberler yaklaşık iki yıl önce iktidara yakın medya organlarına yansımıştı.

Hasan Öçsoy

QuaraMedya isminde Bilboard Cephe Giydirme Dijital Baskı Merkezi olarak faaliyet gösteren reklam şirketinin kurucusu.

Adem Tuncay

İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü.

Rauf Cem Istıranca

3K Organizasyon Reklam San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı.

Ömer Gürsoy

Icon/Birlik Medya Yönetim Kurulu Başkanı.

Uğurhan Atma

Sarıyer Belediye Meclis Üyesi. Daha önceden Sarıyer'de CHP Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştı. Reklam İstanbul şirketinin sahibi.