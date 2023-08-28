İBB'nin köpeği işçiyi ısırdı, soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB), belediyenin köpeğinin işçiyi ısırması olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'de çalışan 38 yaşındaki Hacer Demirlendi, 1 Ağustos'ta Beyoğlu Miniatürk'teki İBB İletişim Koordinatörlüğü bahçesinde çalıştığı sırada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un sahibi olduğu öne sürülen K9 Alman Kurdu cinsi TOR isimli köpeğin saldırısına uğradı.

Güvenlik görevlileri tarafından köpeğin saldırısından kurtarılan Demirlendi, sol bacağından yaralandı.

Demirlendi'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Aynı köpeğin 2 kez saldırısına uğradı

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Demirlendi, 2021 yılının temmuz ayında İBB'de işe başladığı dönemde Miniatürk bahçesinde çalışırken, TOR isimli köpek tarafından saldırıya uğradığını ve elinden yaralandığını anlattı.

İşten çıkarılması tehdidi nedeniyle o dönem hastaneye gitmediğini ve olayın üstünün kapatıldığını öne süren Demirlendi, daha sonra çalışma yerinin değiştirildiğini ve Sadabat Parkı'nda görevlendirildiğini aktardı.

Demirlendi, bu yıl tekrar Miniatürk bahçesinde görevlendirildiğini belirterek, bel fıtığı gibi sağlık sıkıntıları ve kendisini ısıran köpek korkusunu öne sürerek orada çalışmak istemediğini, ama baskı ve işten çıkarılmamak için çalışmaya mecbur bırakıldığını kaydetti.

1 Ağustos'ta her zamanki gibi iş yerine gittiğini anlatan Demirlendi, şunları dile getirdi:

"Kapı otomatik açılınca diğer köpek havladı ve TOR koşarak yanıma geldi. Aramızda çok mesafe yoktu. Geri dönmeme kalmadan TOR üstüme zıplayınca ben yere düştüm. Düşünce sol ayak bileğimden tuttu. Defalarca ayağımı, bacağımı yaraladı. Çorabımı, üstümü yırttı. Bacağımdan yaraladı. Diğer köpekler de sürekli havlıyordu. Ben de bağırıyordum. 5 dakikadan sonra güvenlik gelip beni kurtardı."

Hastaneye gittiğini ve rapor aldığını aktaran Demirlendi, bu süreçte İBB'den kendisini hiç kimsenin aramadığını ve kendisiyle ilgilenmediğini söyledi.

"Çalışamıyorsan istifa et, çık' dedi"

Hastaneden aldığı iki günlük raporun ardından aynı yerde görevlendirildiğini belirten Demirlendi, "Öğleye kadar çalıştıktan sonra 'Ben bu köpekten korkuyorum, psikolojim bozuldu, artık dışarıda bütün köpeklerden korkmaya başladım, bu süreçte bana biraz yardım edin, yaram da enfeksiyon kapar, içeride bir işte çalışayım' dedim. Şef ise 'Hayır, senin içeri alınma gibi bir şeyin yok. Sen Sadabat Parkı'nda çalışacaksın. Çalışamıyorsan istifa et, çık' dedi." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un, eşi ve çocuğuyla beraber kendi aracıyla köpeği eve ve eğitime götürüp getirdiğini, sürekli köpekle ilgilendiğini ifade eden Demirlendi, İBB İletişim Koordinatörlüğünde herkesin köpeğin sahibi olarak Murat Ongun'u söylediğini aktardı.

Bel fıtığı ve bacağındaki yaranın enfeksiyon kapma tehlikesi nedeniyle doktor tavsiyesiyle dışarıda çalışmasının uygun olmadığını, içerideki çay ocağında çalışmak istediğini yöneticilerine ilettiğini anlatan Demirlendi, yöneticilerin kendisiyle ilgilenmediğini, bu yüzden Murat Ongun ile görüşmeye gittiğini ama onun da kendisiyle ilgilenmediğini kaydetti.

TOR isimli köpeğin oradaki görevli aşçı ve teknik personel gibi birkaç kişiyi daha ısırdığını ifade eden Demirlendi, köpeğin saldırgan olarak bilindiğini ama bir şey yapılmadığını dile getirdi.

Köpeğin sahibinden şikayetçi oldu

Daha sonra Haliç Polis Merkezi Amirliğine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu vurgulayan Demirlendi, İBB İletişim Koordinatörlüğündeki yönetici Birsen Şahin'in köpekten kendisinin sorumlu olduğunu söylediğini, bu nedenle şikayet tutanağının öyle düzenlendiğini dile getirdi.

Demirlendi, bölümünün değiştirilmesi için bel fıtığını gerekçe göstererek sağlık rapordu aldığını, ancak İBB'nin bölüm değişikliği yapmak yerine kendisini işten çıkardığını, söz konusu köpeğin de hala orada durmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.