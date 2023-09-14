İBB, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışına onay verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların satışına onay verdi. Meclis toplantısında, Fatih, Pendik, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Kağıthane ve Kartal'daki taşınmazların satışı onaylandı. Şişli ve Kartal'daki taşınmazların satış talebi ise reddedildi. Ayrıca, Tuzla'da İBB'ye ait alanın İETT'ye bedelsiz tahsisi de kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların satışına onay verdi.

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

Komisyon raporları doğrultusunda Fatih, Pendik, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Kağıthane ve Kartal'daki taşınmazların satışına onay verildi.

Şişli ve Kartal'daki taşınmazların imar barışıyla satılması onaylanan Mecliste, Beyoğlu ve Kartal'daki bazı taşınmazların satış talebi, talep sahibinin taşınmazda hissesinin bulunmaması sebebiyle reddedildi.

"Otobüs arıza sayısında yüzde 56,77 artış olmuş"

Tuzla'da mülkiyeti İBB'ye ait alanın, peron alanı olarak kullanılmak üzere İETT'ye 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisi de görüşüldü.

Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İETT'nin Ayazağa Garajı'nın satıldığını, onun yerine şimdi de Tuzla'da garaj konusunun gündeme geldiğini söyledi.

İETT'nin araç arızaları konularına değinen Kaynar, şunları kaydetti:

"2021 yılında 157 bin 902 arıza olmuş, 2022 yılında 247 bin 549 arıza olmuş. Ne kadar güzel bakım yapılıyor değil mi? 2023 yılında maşallah bu rakamları katlamışlardır. Bir yılda otobüs arıza sayısında yüzde 56,77 artış olmuş. Peki hurdaya ayrılan otobüsler... İBB, CHP'li yönetime geçtikten sonra İETT'nin filosundaki 214 adet otobüs, 3 yılda arıza, yanma ve hurdaya çıkma sebebiyle filodan düşürülmüş. 2023 yılının rakamları buna dahil değil. Bu yıl da rekor kıracaklar."

CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Ayazağa Garajı'nın İkitelli'ye taşındığını dile getirerek, otobüslerin orada bakım ve onarımının devam ettiğini söyledi.

Oylamada Tuzla'da mülkiyeti İBB'ye ait alanın İETT'ye 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisi oy birliğiyle kabul edildi.