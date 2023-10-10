İBB Meclisinde İmamoğlu'nun sağlık vaatleri ve Fatih Sultan Mehmet'in portresi tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi sağlık alanındaki vaatleri ve Londra'da müzayededen satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in portresinin akıbeti tartışıldı.

İBB Meclisi ekim ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı AK Parti'li İsmail Sezer, gündem dışı konuşmalar bölümünde İBB Başkanı İmamoğlu'nun 2019 öncesi sağlık alanındaki vaatlerini değerlendirdi.

İmamoğlu'nun seçim beyannamesinde sağlık alanında yer alan vaatleri olduğu gibi aldığını ifade eden Sezer, şunları aktardı:

"Bunlardan birincisi, İstanbul'un 40 ayrı semtinde her biri en az 20 yataklı 40 doğumevi yapmaktı. Maalesef hiçbiri yapılmadı. Bir başkası 20 Kadın Sağlığı Tarama Merkezi yapmaktı. Maalesef bunlardan da hiçbiri yapılmadı. Bir diğeri 10 Çocuk Sağlığı Merkezi yapmaktı, bunlar da yapılmadı. Dördüncüsü 3 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapmaktı, bunlar da yapılmadı. Beşincisi 16 Psikolojik Danışma Merkezi yapmaktı. Haklarını teslim edelim, bunun 12 tanesini yaparak sayıyı 28'e ulaştırdılar. Altıncısı 4 Bağımlılıkla Mücadele Merkezi açmaktı, bu da kısmen yapıldı. Yedincisi 14 Aile Danışma ve Eğitim Merkezi açmaktı. Üzgünüm ama bu da yapılmadı. Son olarak 5 İşçi Sağlığı Merkezi açılacaktı ama maalesef bunlar da açılmadı."

Seçim vaatlerinin yüzde 90'ının gerçekleştirilmediğini belirten Sezer, yeni dönem öncesi İmamoğlu'nun vaatlerine güvenilemeyeceğini kaydetti.

Fatih'in satın alınan portresine ilişkin soru önergesi

Kültür Sanat Komisyonu Başkanı AK Parti'li Ahmet Rasim Yücel, mecliste İBB tarafından 2020'de Londra'da yapılan bir müzayededen 770 bin sterline satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in portresinin akıbeti ile ilgili soru önergesi verdi.

Portrenin İtalyan ressam Bellini'ye ait olduğunun şüpheli olduğunu ifade eden Yücel, "İnternet ortamında portrenin İBB'nin Saraçhane'deki ana binasında yani içerisinde bulunduğumuz bu binada sergilendiği yazmaktadır. Şimdi soruyoruz; portreye ne oldu ve portre nerede sergilenmekte?" dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da sergi salonunun 1,5 yıldır kapalı olduğuna dikkati çekerek, tablonun akıbetini merak ettiklerini söyledi.

CHP'li Kültür Sanat Komisyonu üyesi Erkan Dinçel, portreye ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Portrenin satın alındıktan sonra 6 Ekim-6 Aralık 2020 tarihlerinde İBB Saraçhane Sergi Salonu'nda ziyarete sunulduğunu kaydeden Dinçel, "Merak etmeyin, ona gözümüz gibi bakarız. Fatih portresi, Kanuni portresiyle birlikte Haliç'te İstanbul Sanat Müzesi'nde Ocak 2024'te tekrar ziyarete açılacaktır." şeklinde konuştu.