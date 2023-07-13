İBB Meclisi'nden Arnavutköy, Pendik ve Beyoğlu'na tahsis kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Arnavutköy, Pendik ve Beyoğlu'ndaki yerlerin tahsisi, 'ısrar kararı' olarak kabul edildi. Kararlar, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Arnavutköy, Pendik ve Beyoğlu'ndaki yerlerin tahsisi, "ısrar kararı" olarak kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, önceki toplantılarda onaylanmasına rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından "veto" edilen bazı maddeler görüşüldü.

Bu kapsamda, Arnavutköy'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın 10 yıl süreyle ilçe belediyesine bedelsiz tahsisi, Pendik'te antrenman sahalarının 25 yıl, tescil dışı alanın ve üzerinde bulunan tesislerin ilçe belediyesine 10 yıl süreyle bedelsiz tahsisi, Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin tahsis süresinin sona ermesinin ardından Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğünce kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisi görüşüldü.

Mecliste yapılan oylamada, bedelsiz tahsis kararları, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından "ısrar kararı" olarak kabul edildi.