İBB Meclisi'nde Başakşehir yangını eleştirisi

İBB Meclisi Haziran ayı toplantısında, AK Parti Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına neden 4 gün sonra geldiğine dair soru önergesi verdi. Ayrıca Sarıyer Ayazağa taşınmazların satışı, hasılat paylaşımı, kat karşılığı sözleşme yapılmasıyla ilgili rapor oybirliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi Haziran ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı. Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıda, soru önergeleri verildi. Oylanan soru önergeleri, kabul edildi. AK Partili meclis üyeleri tarafından verilen soru önergeleri arasında ulaşımla ilgili soruların yanında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeçıkan yangın da soruldu.

Meclis gündem toplantısında ise, Sarıyer Ayazağa taşınmazların satışı, hasılat paylaşımı, kat karşılığı sözleşme yapılmasıyla ilgili rapor oybirliğiyle kabul edildi.

"İBB BAŞKANI BÖYLE ÖNEMLİ BİR HADİSENİN 4. GÜNÜNDE BÖLGEYE GİTTİ"

"YANGININ 4 GÜN BOYUNCA SÜRMESİNİN NEDENİ NEDİR"

"EKREM BAŞKAN YENDİKÇE SİZ DE DAVA AÇIYORSUNUZ"

Mecliste, Başakşehir'de yaşanan İETT kazası da gündeme geldi. CHP Meclis Üyesi Nerze Özyurtlu, 2019'da nasıl bir İstanbul ve İSKİ devraldıklarını anlattı. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da, Özyurtlu'nun üslübuna dikkat çekerek, "Depremde yardım verdik diye başına kaktığınız o halk, kendine yapılan hizmeti unutmuyor yanıtını verdi. Siz de 4 yılda şu hizmetleri yaptı deyin, bunların sunumunu yapın" dedi. CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı ise, üslüp polemiğine 4 yıldır yemediğimiz hakaret kalmadı" diyerek katıldı.