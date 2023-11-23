İBB Meclisi, 8 İlçe Belediyesinin 2024 Yılı Bütçelerini Kabul Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli ve Silivri belediyelerinin 2024 yılı mali bütçelerini oy birliğiyle kabul etti.

İBB Meclisi, kasım ayı beşinci birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli ve Silivri belediyelerinin bütçeleri görüşülerek karara bağlandı.

Yapılan oylamada 8 ilçe belediyesinin 2024 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Bütçeleri bugün onaylanan 8 ilçe arasında Pendik Belediyesi 4 milyar 800 milyon lirayla en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Pendik Belediyesini 4 milyar 700 milyon lirayla Küçükçekmece Belediyesi, 4 milyar 446 milyon 431 bin lira ile Sancaktepe Belediyesi, 3 milyar 536 milyon lirayla Kartal Belediyesi, 3 milyar 350 milyon lirayla Maltepe Belediyesi, 3 milyar 148 milyon 86 bin lirayla Sarıyer Belediyesi, 3 milyar 115 milyon lirayla Sultanbeyli Belediyesi ve 2 milyar 998 milyon lirayla Silivri Belediyesi takip etti.

Öte yandan bütçeleri meclisten geçen belediye başkanları söz alarak teşekkür konuşması yaptı.