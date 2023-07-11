İBB Meclis Üyesi, Feshane'deki Sergiye Tepki Gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) AK Parti'li Meclis Üyesi Büşra Uncu Özten, Art İstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin İBB Başkanlık makamına, "Feshane'nin böyle bir sergiyle açılmasına neden izin verdiniz? Tasavvuf Müzesi olarak açmaktan neden vazgeçtiniz? Toplumda tepki çeken bu sergiyi kapatacak mısınız?" sorularını yöneltti.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi vermek üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Özten, bir süre önce İBB Miras kapsamında restore edilerek "Artİstanbul" adıyla açılışı yapılan Tarihi Feshane-i Amire binasında "Ortadan Başlamak" isimli sergi açıldığını hatırlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 24 Ekim 2019 ve 1 Nisan 2021'de Feshane'nin Tasavvuf Müzesi yapılacağını ve bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin gerçekleştirileceği bir kültür merkezi olacağını söylediğini ifade eden Özten, bu sözlere rağmen Feshane'nin, "bölgenin ruhuna tamamen aykırı sözde çağdaş sanat sergisi"yle kapılarını açtığını kaydetti.

Özten, halkın ve birçok sivil toplum kuruluşunun bu duruma tepki gösterip protestoda bulunduğunu dile getirerek, "Maneviyatıyla insanların kalbinde yer edinmiş Eyüpsultan ilçemizde, Peygamber Efendimizi Hicret'ten sonra Medine'deki evinde konuk eden Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin tam karşısında Feshane-i Amire binasında, Türk milletinin değerlerine, inançlarına, tarihine, kültürüne hakaret ederek, onlarla çelişen, toplumsal yapısını, ailevi değerlerini hiçe sayarak polis düşmanlığı yapan fotoğrafların, sosyalizmi öven filmlerin gösterimi, LGBT içerikli, eşcinsel veya cinsiyetsizlik içerikli sergiye yer verilmesini şiddetle kınıyor ve bu serginin kapatılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun, Feshane'nin açılışındaki konuşmasında, " İstanbul'u yönetebilmek, kesinlikle onu kutsal bir emanet olmak pozisyonuna oturtmakla başlıyor. Bu şehrin kadim tarihinin sorumluluğunu hep birlikte üzerimizde hisseden bir ekibiz." dediğini anımsatan Özten, "Kutsal emanete ve kadim tarihe ihanet ettiğinizin farkında bile olmadığınızı, İstanbul ile ilgilenmediğinizi, gündeminizde İstanbul'un olmadığını İstanbul halkı çok iyi görmektedir. Bu şehre hizmet etme iddiasıyla yola çıkan herkesin, toplumumuzun değerlerine ve ahlaki ilkelerine saygı duymakla yükümlü olduğunu unutmaması gerekir. Sanata ve sanatçıya karşı değiliz ama sanat ve sanatçı toplumun değerleriyle çatışmamalıdır." diye konuştu.

Özten, Feshane'deki sergiyle ilgili İBB Başkanlık makamına, "Feshane'nin böyle bir sergiyle açılmasına neden izin verdiniz? Tasavvuf Müzesi olarak açmaktan neden vazgeçtiniz? Toplumda tepki çeken bu sergiyi kapatacak mısınız? Bölgenin ruhuna uygun etkinlikler yapmayı düşünüyor musunuz?" sorularını yöneltti.

Soru önergesi oylama sonucu kabul edildi.