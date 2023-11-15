İBB, İSKİ Yenikapı Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Dere Islah Yatırımları Temel Atma Töreni Gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ Yenikapı Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Dere Islah Yatırımları Temel Atma töreni düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un her noktasında yeni projelerle çalıştıklarını ve çözülmeyen sorunları ortadan kaldırdıklarını belirtti. Ayrıca, temelini attıkları projenin Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde yaşayan 2 milyon 474 bin 793 kişinin sel ve su baskınlarından kurtulacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), İSKİ Yenikapı Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Dere Islah Yatırımları Temel Atma töreni gerçekleştirildi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hiç ara vermeksizin, her gün yeni projelerle İstanbul'un her noktasında olduklarını söyledi.

Çözülmeyen sorunları çözmenin ve o sorunları ortadan kaldırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Örneğin, şehrimizin belki de en ayıp görüntülerinden birisi olan sel ve su baskınlarını artık kentimiz büyük oranda yaşamamaya başladı. Bir kısım eksikler kaldı. Onları da bitireceğiz. Geçen gazete ve sosyal medya haberlerinde, 'İstanbul, 13 saat aralıksız yağmur aldı' diye haberleri okuduk ve muhtelif noktalarda, gerçekten aralıksız, saatlerce yoğun bir yağışın yaşandığını gördük ama canım İstanbul'un, geçmişte kötü manzaraların olduğu o mahallelerin, o sokakların asla sel ve su baskınlarıyla karşılaşmadığını gördük."

İmamoğlu, temelini attıkları proje ile Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde yaşayan 2 milyon 474 bin 793 kişinin geçmişte yaşanan sel ve su baskınlarından kurtulacağını anlattı.

"Toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim"

Programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ittifak konusundaki soru üzerine şunları kaydetti:

"Geçmiş dönem ittifakımız olan ve hala aslında o ittifakın bir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki son ana kadar hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim. Bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim. Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak üst ittifak kurulsun ama bir tarafı eksik kalırsa da en önemsediğim şey, milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır."