İBB ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi protesto edildi

İş Sendikası'na bağlı belediye çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile sendikaları arasında gece yarısında imzalanan toplu iş sözleşmesini, sendika binası önüne gelerek protesto etti. Protesto sonrası dağılan eylemciler arasında çıkan arbede, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye-İş Sendikası yönetimi arasında gece saatlerinde imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz eden belediyeye bağlı İSTON A.Ş ve İSBAK A.Ş ile sendikaya bağlı diğer İBB çalışanları, sendikanın Fatih'teki binasının önüne gelerek kararı protesto etti. Çalışanlar, eylemin son bulmasıyla beraber dağılırken, kendi aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine, bölgede önlem alan polis ekiplerinin eylemcilere müdahalesiyle olaylar son buldu.